В Україні триває 247-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже 69 700 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року по 28 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 69 700 (+480 за добу)

– танків ‒ 2 640 (+9 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 378 (+14 за добу)

– артилерійських систем – 1 698 (+8 за добу)

– РСЗВ – 379

– засоби ППО ‒ 192

– літаків – 272 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 251 (+2 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 401 (+3 за добу)

– крилаті ракети ‒ 351

– кораблі /катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 088 (+10 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 151 (+1 за добу)