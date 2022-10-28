Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни – з 24 лютого 2022 року по 28 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 69 700 (+480 за добу)
– танків ‒ 2 640 (+9 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 378 (+14 за добу)
– артилерійських систем – 1 698 (+8 за добу)
– РСЗВ – 379
– засоби ППО ‒ 192
– літаків – 272 (+1 за добу)
– гелікоптерів – 251 (+2 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 401 (+3 за добу)
– крилаті ракети ‒ 351
– кораблі /катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 088 (+10 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 151 (+1 за добу)
- Станом на початок 247-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки загарбників у низці населених пунктів Луганщини та Донеччини.