В Україні триває 245-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже 68 900 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 26 жовтня 2022 року – армія окупантів зазнала таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 68 900 (+480 за добу)

– танків ‒ 2 628 (+17 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 351 (+30 за добу)

– артилерійських систем – 1 686 (+12 за добу)

– РСЗВ – 379 (+2 за добу)

– засоби ППО ‒ 192 (+2 за добу)

– літаків – 271

– гелікоптерів – 248

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 379 (+7 за добу)

– крилаті ракети ‒ 350

– кораблі /катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 149