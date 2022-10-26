Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 26 жовтня 2022 року – армія окупантів зазнала таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 68 900 (+480 за добу)
– танків ‒ 2 628 (+17 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 351 (+30 за добу)
– артилерійських систем – 1 686 (+12 за добу)
– РСЗВ – 379 (+2 за добу)
– засоби ППО ‒ 192 (+2 за добу)
– літаків – 271
– гелікоптерів – 248
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 379 (+7 за добу)
– крилаті ракети ‒ 350
– кораблі /катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4076 (+22 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 149
- Станом на початок 245-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили наступ окупантів у населених пунктах Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.