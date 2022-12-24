Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 24 грудня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 101 430 (+480 за добу)
- танків ‒ 3 006 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 994 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 1 988 (+4 за добу)
- РСЗВ – 418 (+4 за добу)
- засобів ППО – 212
- літаків – 283
- гелікоптерів – 267
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 706 (+8 за добу)
- крилатих ракет – 653
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 627 (+5 за добу)
- спеціальної техніки – 178
Протягом доби найбільших втрат російські загарбники зазнали на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.
- Вночі 24 грудня російські армійці випустили ракети по передмістю Запоріжжя. Пошкоджено будинки та гімназію.
- У ніч на 24 грудня російські окупаційні війська знову обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Під ворожим вогнем опинились три громади.