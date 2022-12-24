Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 24 грудня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 101 430 (+480 за добу)
  • танків ‒ 3 006 (+1 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 994 (+8 за добу)
  • артилерійських систем – 1 988 (+4 за добу)
  • РСЗВ – 418 (+4 за добу)
  • засобів ППО – 212
  • літаків – 283
  • гелікоптерів – 267
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 706 (+8 за добу)
  • крилатих ракет – 653
  • кораблів/катерів – 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 627 (+5 за добу)
  • спеціальної техніки – 178

Протягом доби найбільших втрат російські загарбники зазнали на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.