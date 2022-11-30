Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, з початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат у війні проти України (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 88 880 (+500 за добу)

– танків  ‒ 2 914 (+3 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 872 (+6 за добу)

– артилерійських систем – 1 902 (+1 за добу)

– РСЗВ – 395

– засоби ППО ‒ 210 (+1 за добу)

– літаків – 280

– гелікоптерів – 261

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 562 (+7 за добу),

– крилаті ракети ‒ 531

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 429 (+6 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 163