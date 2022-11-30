Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, з початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат у війні проти України (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 88 880 (+500 за добу)
– танків ‒ 2 914 (+3 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 872 (+6 за добу)
– артилерійських систем – 1 902 (+1 за добу)
– РСЗВ – 395
– засоби ППО ‒ 210 (+1 за добу)
– літаків – 280
– гелікоптерів – 261
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 562 (+7 за добу),
– крилаті ракети ‒ 531
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 429 (+6 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 163
- В Україні розпочалась 280-та доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом минулої доби українські захисники відбили шість атак окупантів у Донецькій та Луганській областях.