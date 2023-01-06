В Україні триває 317-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українськими силами ліквідовано понад 110 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

По це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – 24 лютого 2022 року по 6 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу — близько 110 250 (+530 за добу)

– танків — 3 064 (+23 за добу)

– бойових броньованих машин — 6 124 (+16 за добу)

– артилерійських систем — 2 059 (+8 за добу)

– РСЗВ — 431 (+5 за добу)

– засоби ППО — 215

– літаків — 285 (+1 за добу)

– гелікоптерів — 272 (+1 з добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 844

– крилаті ракети — 723

– кораблі/катери — 16

– автомобільної техніки та автоцистерн — 4 797 (+38 за добу)

– спеціальна техніка — 182