По це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – 24 лютого 2022 року по 6 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу — близько 110 250 (+530 за добу)
– танків — 3 064 (+23 за добу)
– бойових броньованих машин — 6 124 (+16 за добу)
– артилерійських систем — 2 059 (+8 за добу)
– РСЗВ — 431 (+5 за добу)
– засоби ППО — 215
– літаків — 285 (+1 за добу)
– гелікоптерів — 272 (+1 з добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 844
– крилаті ракети — 723
– кораблі/катери — 16
– автомобільної техніки та автоцистерн — 4 797 (+38 за добу)
– спеціальна техніка — 182
- У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні. Загарбники здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.