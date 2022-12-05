Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 91690 (+540) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2924 (+2) од;

бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од;

артилерійських систем – 1914 (+6) од;

РСЗВ – 395 (+0) од;

засоби ППО ‒ 211 (+1) од;

літаків – 281 (+0) од;

гелікоптерів – 264 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9);

крилаті ракети ‒ 531 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од;

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine