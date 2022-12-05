Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 91690 (+540) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2924 (+2) од;
бойових броньованих машин ‒ 5900 (+8) од;
артилерійських систем – 1914 (+6) од;
РСЗВ – 395 (+0) од;
засоби ППО ‒ 211 (+1) од;
літаків – 281 (+0) од;
гелікоптерів – 264 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1582 (+9);
крилаті ракети ‒ 531 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4497 (+18) од;
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
- Під час широкомасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 60 літаків і змушена була зменшити кількість воєнних операцій у повітрі.
- Згідно з повідомленнями українських офіційних осіб, українські сили планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб скористатися нещодавніми успіхами на полі бою та не дати російським силам відновити ініціативу.
- Розпочалася двісті вісімдесят п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.