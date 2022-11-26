Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 26 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу – близько 86 710 (+560 за добу)
– танків ‒ 2 901 (+2 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 848 (+4 за добу)
– артилерійських систем – 1 896 (+1 за добу)
– РСЗВ – 395
– засобів ППО – 209
– літаків – 278
– гелікоптерів – 261
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1 за добу)
– крилатих ракет – 531
– кораблів/катерів – 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2 за добу)
– спеціальної техніки – 163
- В Україні розпочалась 276-та доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом минулої доби воїни ЗСУ відбили наступ окупантів у 8 населених пунктах у Донецькій області.