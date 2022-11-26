В Україні триває 276-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 86 тисяч окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 26 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу – близько 86 710 (+560 за добу)

– танків ‒ 2 901 (+2 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 848 (+4 за добу)

– артилерійських систем – 1 896 (+1 за добу)

– РСЗВ – 395

– засобів ППО – 209

– літаків – 278

– гелікоптерів – 261

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 554 (+1 за добу)

– крилатих ракет – 531

– кораблів/катерів – 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 406 (+2 за добу)

– спеціальної техніки – 163