Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 142860 (+590)
- танків ‒ 3310 (+7) од
- бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12) од
- артилерійських систем – 2327 (+1) од
- РСЗВ – 469 (+0) од
- засоби ППО ‒ 243 (+0) од
- літаків – 298 (+0) од
- гелікоптерів – 287 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0)
- крилаті ракети ‒ 873 (+2)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0) од
- спеціальна техніка ‒ 224 (+1)
Також авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу “Калібр”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили противника.
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