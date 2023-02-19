В Україні триває 361-ша доба повномасштабного вторгнення Росії. За цей період часу було ліквідовано понад 142 тисячі російських окупантів, з яких 590 - за останню добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 142860 (+590)

танків ‒ 3310 (+7) од

бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12) од

артилерійських систем – 2327 (+1) од

РСЗВ – 469 (+0) од

засоби ППО ‒ 243 (+0) од

літаків – 298 (+0) од

гелікоптерів – 287 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0)

крилаті ракети ‒ 873 (+2)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0) од

спеціальна техніка ‒ 224 (+1)

Також авіація сил оборони протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу. Сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу “Калібр”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили противника.