Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 120760 (+600) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3145 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,
артилерійських систем – 2144 (+9) од,
РСЗВ – 445 (+2) од,
засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 287 (+0) од,
гелікоптерів – 277 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),
крилаті ракети ‒ 749 (+0),
кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 193 (+0).
- Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження загарбників. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
- Окупанти зосереджуються на спробах повної окупації Донецької області, де вели наступальні дії на Авдіївському напрямку, але не досягли успіху.
- Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. У деяких населених пунктах місцевим жителям заборонили приходити у медзаклади, адже там лікують виключно окупантів.