В Україні триває 266-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 82 тисячі російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 16 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 82 710 (+630 за добу)

танків ‒ 2 871 (+10 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 797 (+24 за добу)

артилерійських систем – 1 860 (+10 за добу)

РСЗВ – 393

засоби ППО ‒ 209 (+1 за добу)

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 525 (+14 за добу)

крилаті ракети ‒ 474 (+75)

кораблі/катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 360 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 160

Протягом минулої доби, 15 листопада, найбільших втрат окупанти зазнали одразу на трьох напрямках – Лиманському, Авдіївському та Бахмутському.