Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 16 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 82 710 (+630 за добу)
  • танків ‒ 2 871 (+10 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 797 (+24 за добу)
  • артилерійських систем – 1 860 (+10 за добу)
  • РСЗВ – 393
  • засоби ППО ‒ 209 (+1 за добу)
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 525 (+14 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 474 (+75)
  • кораблі/катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 360 (+9 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 160

Протягом минулої доби, 15 листопада, найбільших втрат окупанти зазнали одразу на трьох напрямках – Лиманському, Авдіївському та Бахмутському.