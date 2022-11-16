Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 16 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 82 710 (+630 за добу)
- танків ‒ 2 871 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 797 (+24 за добу)
- артилерійських систем – 1 860 (+10 за добу)
- РСЗВ – 393
- засоби ППО ‒ 209 (+1 за добу)
- літаків – 278
- гелікоптерів – 261
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 525 (+14 за добу)
- крилаті ракети ‒ 474 (+75)
- кораблі/катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 360 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 160
Протягом минулої доби, 15 листопада, найбільших втрат окупанти зазнали одразу на трьох напрямках – Лиманському, Авдіївському та Бахмутському.
- Станом на початок 266-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили дев’ять атак окупантів у населених пунктах Донецької області.