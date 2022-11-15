Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 15 листопада 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 82 080 (+710 за добу)
– танків ‒ 2 861 (+13 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 773 (+25 за добу)
– артилерійських систем – 1 850 (+11 за добу)
– РСЗВ – 393
– засоби ППО ‒ 208 (+2 за добу)
– літаків – 278
– гелікоптерів – 261
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 511 (+2 за добу)
– крилаті ракети ‒ 399
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 351 (+35 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 160
- Станом на початок 265-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили наступ окупантів у десяти населених пунктах на Донеччині та Луганщині.