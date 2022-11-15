В Україні триває 265-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 82 тисячі російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 15 листопада 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 82 080 (+710 за добу)

– танків ‒ 2 861 (+13 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 773 (+25 за добу)

– артилерійських систем – 1 850 (+11 за добу)

– РСЗВ – 393

– засоби ППО ‒ 208 (+2 за добу)

– літаків – 278

– гелікоптерів – 261

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 511 (+2 за добу)

– крилаті ракети ‒ 399

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 351 (+35 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 160