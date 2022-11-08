В Україні триває 258-ма доба повномасштабного російського вторгнення. З цей період часу українські військові ліквідували вже понад 77 тисяч російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 8 листопада 2022 року – загарбники з РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 77 170 (+710 за добу)

– танків ‒ 2 786 (+15 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24 за добу)

– артилерійських систем – 1 791 (+9 за добу)

– РСЗВ – 391

– засоби ППО ‒ 203 (+1 за добу)

– літаків – 278 (+1 за добу)

– гелікоптерів – 260

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4 за добу)

– крилаті ракети ‒ 399

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 159 (+2 за добу)