Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 8 листопада 2022 року – загарбники з РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 77 170 (+710 за добу)
– танків ‒ 2 786 (+15 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 654 (+24 за добу)
– артилерійських систем – 1 791 (+9 за добу)
– РСЗВ – 391
– засоби ППО ‒ 203 (+1 за добу)
– літаків – 278 (+1 за добу)
– гелікоптерів – 260
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 476 (+4 за добу)
– крилаті ракети ‒ 399
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 216 (+17 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 159 (+2 за добу)
- Станом на початок 258-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів у населених пунктах Донеччини та Луганщини.