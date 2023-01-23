Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 121480 (+720) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3150 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од,
артилерійських систем – 2146 (+2) од,
РСЗВ – 447 (+2) од,
засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
літаків – 287 (+0) од,
гелікоптерів – 277 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),
крилаті ракети ‒ 749 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,
спеціальна техніка ‒ 193 (+0).
- Протягом останньої доби, 21 січня, Збройні сили України знищили 600 одиниць живої сили ЗС РФ. Загалом з 24 лютого 2022 року було ліквідовано 120 760 росіян.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 райони зосередження загарбників. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
- Розпочалася триста тридцять четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.