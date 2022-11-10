Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

За останніми даними, за час повномасштабної російської війни – з 24 лютого 2022 року по 10 листопада 2022 року — російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 78690 (+740);
  • танків — 2804 (+3) од;
  • бойових броньованих машин — 5682 (+16);
  • артилерійських систем — 1805 (+3);
  • РСЗВ — 393 (+0);
  • засобів ППО — 205 (+0);
  • літаків — 278 (+0);
  • гелікоптерів — 260 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1499 (+16);
  • крилатих ракет — 399 (+0);
  • кораблів /катерів — 16 (+0);
  • автомобільної техніки та
  • автоцистерн — 4242 (+15);
  • спеціальної техніки — 159 (+0).

Найбільших втрат армія РФ зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Також голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі озвучив втрати Росії в живій силі за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його даними, за понад 8 місяців широкомасштабної війни російська армія втратила понад 100 000 солдатів убитими та пораненими.