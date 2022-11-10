Про це повідомляє пресслужба Генштабу.
За останніми даними, за час повномасштабної російської війни – з 24 лютого 2022 року по 10 листопада 2022 року — російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 78690 (+740);
- танків — 2804 (+3) од;
- бойових броньованих машин — 5682 (+16);
- артилерійських систем — 1805 (+3);
- РСЗВ — 393 (+0);
- засобів ППО — 205 (+0);
- літаків — 278 (+0);
- гелікоптерів — 260 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1499 (+16);
- крилатих ракет — 399 (+0);
- кораблів /катерів — 16 (+0);
- автомобільної техніки та
- автоцистерн — 4242 (+15);
- спеціальної техніки — 159 (+0).
Найбільших втрат армія РФ зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Також голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі озвучив втрати Росії в живій силі за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його даними, за понад 8 місяців широкомасштабної війни російська армія втратила понад 100 000 солдатів убитими та пораненими.
- 10 листопада військові РФ завдали ударів по трьох громадах Дніпропетровської області — Марганецькій, Червоногригорівській та Нікопольській. Окупанти били по мирних містах та селах із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.
- Протягом 9 листопада російські окупанти вбили трьох цивільних на території Донецької області, двоє загинули в Бахмуті та один у Павлівці.