В Україні триває 260-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже майже понад 78 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

За останніми даними, за час повномасштабної російської війни – з 24 лютого 2022 року по 10 листопада 2022 року — російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу — близько 78690 (+740);

танків — 2804 (+3) од;

бойових броньованих машин — 5682 (+16);

артилерійських систем — 1805 (+3);

РСЗВ — 393 (+0);

засобів ППО — 205 (+0);

літаків — 278 (+0);

гелікоптерів — 260 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1499 (+16);

крилатих ракет — 399 (+0);

кораблів /катерів — 16 (+0);

автомобільної техніки та

автоцистерн — 4242 (+15);

спеціальної техніки — 159 (+0).

Найбільших втрат армія РФ зазнала на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Також голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі озвучив втрати Росії в живій силі за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його даними, за понад 8 місяців широкомасштабної війни російська армія втратила понад 100 000 солдатів убитими та пораненими.