В Україні триває 314-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 108 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 108 190 (+750 за добу)

– танків ‒ 3 036 (+5 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7 за добу)

– артилерійських систем – 2 033 (+6 за добу)

– РСЗВ – 424 (+1 за добу)

– засоби ППО ‒ 214 (+1 за добу)

– літаків – 283

– гелікоптерів – 270 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3 за добу)

– крилаті ракети ‒ 723

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 181