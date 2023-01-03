Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 108 190 (+750 за добу)
– танків ‒ 3 036 (+5 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 100 (+7 за добу)
– артилерійських систем – 2 033 (+6 за добу)
– РСЗВ – 424 (+1 за добу)
– засоби ППО ‒ 214 (+1 за добу)
– літаків – 283
– гелікоптерів – 270 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 839 (+3 за добу)
– крилаті ракети ‒ 723
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 735 (+10 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 181
- 31 грудня 2022 року українські захисники уразили живу силу та військову техніку росіян у районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.