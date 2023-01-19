Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 118530 (+760) осіб,
- танків ‒ 3136 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од,
- артилерійських систем – 2122 (+14) од,
- РСЗВ – 442 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+0) од,
- гелікоптерів – 277 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 190 (+0).
“Дані уточнюються”, – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.
Також збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА “Мерлін-ВР”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.
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