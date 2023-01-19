Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 19 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 118530 (+760) осіб,

танків ‒ 3136 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од,

артилерійських систем – 2122 (+14) од,

РСЗВ – 442 (+0) од,

засоби ППО ‒ 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6),

крилаті ракети ‒ 749 (+0),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

“Дані уточнюються”, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Також збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА “Мерлін-ВР”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.