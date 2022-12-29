Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 29 грудня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 104 560 (+790 за добу)
- танків ‒ 3 018 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 047 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 2 004 (+5 за добу)
- РСЗВ – 423 (+5 за добу)
- засоби ППО ‒ 212
- літаків – 283
- гелікоптерів – 268 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 717 (+10 за добу)
- крилаті ракети ‒ 653
- кораблі/катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 179
Протягом минулої доби, 28 грудня, найбільших втрат війська РФ зазнали одразу на двох напрямках – Лиманському та Бахмутському.
- 27 грудня у Запорізькій області, втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.