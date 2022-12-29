В Україні триває 309-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу війська України ліквідували понад 104 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 29 грудня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 104 560 (+790 за добу)

танків ‒ 3 018 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 047 (+10 за добу)

артилерійських систем – 2 004 (+5 за добу)

РСЗВ – 423 (+5 за добу)

засоби ППО ‒ 212

літаків – 283

гелікоптерів – 268 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 717 (+10 за добу)

крилаті ракети ‒ 653

кораблі/катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15 за добу)

спеціальна техніка ‒ 179

Протягом минулої доби, 28 грудня, найбільших втрат війська РФ зазнали одразу на двох напрямках – Лиманському та Бахмутському.