Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 29 грудня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 104 560 (+790 за добу)
  • танків ‒ 3 018 (+1 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 047 (+10 за добу)
  • артилерійських систем – 2 004 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 423 (+5 за добу)
  • засоби ППО ‒ 212
  • літаків – 283
  • гелікоптерів – 268 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 717 (+10 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 653
  • кораблі/катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 675 (+15 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 179

Протягом минулої доби, 28 грудня, найбільших втрат війська РФ зазнали одразу на двох напрямках – Лиманському та Бахмутському.

  • 27 грудня у Запорізькій області, втрати окупантів склали 3 одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.