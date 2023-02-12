Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовані):
- особового складу ‒ близько 137780 (+900)
- танків ‒ 3280 (+13) од
- бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од
- артилерійських систем – 2287 (+17) од
- РСЗВ – 465 (+2) од
- засоби ППО ‒ 234 (+0) од
- літаків – 296 (+1) од
- гелікоптерів – 286 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10)
- крилаті ракети ‒ 857 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од
- спеціальна техніка ‒ 215 (+1)
Крім того, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”.
- В Україні триває 353-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 136 тисяч російських армійців, з яких 1 140 – лише за останню добу.
- Розбіжність між значним просуванням Росії в районі Бахмута та відсутністю суттєвого просування в інших місцях України може підтвердити зауваження мілблогерів та українців про те, що російські сили не в змозі забезпечити швидке просування за допомогою традиційної маневреної війни.