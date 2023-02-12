Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовані):

  • особового складу ‒ близько 137780 (+900)
  • танків ‒ 3280 (+13) од
  • бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од
  • артилерійських систем – 2287 (+17) од
  • РСЗВ – 465 (+2) од
  • засоби ППО ‒ 234 (+0) од
  • літаків – 296 (+1) од
  • гелікоптерів – 286 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10)
  • крилаті ракети ‒ 857 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од
  • спеціальна техніка ‒ 215 (+1)

Крім того, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”.