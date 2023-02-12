В Україні триває 354-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 137 тисяч російських армійців, з яких 900 - за останню добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 12 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовані):

особового складу ‒ близько 137780 (+900)

танків ‒ 3280 (+13) од

бойових броньованих машин ‒ 6488 (+14) од

артилерійських систем – 2287 (+17) од

РСЗВ – 465 (+2) од

засоби ППО ‒ 234 (+0) од

літаків – 296 (+1) од

гелікоптерів – 286 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2007 (+10)

крилаті ракети ‒ 857 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) од

спеціальна техніка ‒ 215 (+1)

Крім того, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”.