В Україні триває 231-ша доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 63,3 тисячі російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

У відомстві наголосили, що у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.

“Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння”, – повідомили у Генштабі.

За наявними даними на цей час, за період широкомасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 63 380 (+270 за добу)

танків ‒ 2 505 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 181 (+19 за добу)

артилерійських систем – 1 507 (+11 за добу)

РСЗВ – 355 (+ 2 за добу)

засоби ППО ‒ 182 (+ 1 за добу)

літаків – 268

гелікоптерів – 235

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 129 (+15 за добу)

крилаті ракети ‒ 315 (+20 за добу)

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 927 (+1 за добу)

спеціальна техніка ‒ 136

Протягом минулої доби, 11 жовтня, росіяни зазнали найбільших втрат одразу на двох напрямках – Бахмутському та Авдіївському.