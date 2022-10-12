Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
У відомстві наголосили, що у зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника.
“Цифри буде скориговано та опубліковано окремо, протягом дня. Завтра, до вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу. Дякуємо за розуміння”, – повідомили у Генштабі.
За наявними даними на цей час, за період широкомасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 12 жовтня 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 63 380 (+270 за добу)
- танків ‒ 2 505 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 181 (+19 за добу)
- артилерійських систем – 1 507 (+11 за добу)
- РСЗВ – 355 (+ 2 за добу)
- засоби ППО ‒ 182 (+ 1 за добу)
- літаків – 268
- гелікоптерів – 235
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 129 (+15 за добу)
- крилаті ракети ‒ 315 (+20 за добу)
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 927 (+1 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 136
Протягом минулої доби, 11 жовтня, росіяни зазнали найбільших втрат одразу на двох напрямках – Бахмутському та Авдіївському.
- Станом на початок 231-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка.