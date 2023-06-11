Джерело: Генштаб ЗСУ.
Згідно з сьогоднішніми даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 215640 (+980),
- танків ‒ 3926 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
- артилерійських систем – 3736 (+19) од,
- РСЗВ – 601 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
- крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.
- Українські сили досягли тактичних успіхів у Запорізькій області, де відбувається початковий етап контрнаступальних операцій.