В Україні триває 473-тя доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час воїнами ЗСУ ліквідовано понад 2145 російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ.

Згідно з сьогоднішніми даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 215640 (+980),

танків ‒ 3926 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,

артилерійських систем – 3736 (+19) од,

РСЗВ – 601 (+1) од,

засоби ППО ‒ 362 (+0) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),

крилаті ракети ‒ 1183 (+7),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 509 (+2).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.