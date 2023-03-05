Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже 1000 російських окупантів

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 5 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 153120 (+930)
- танків ‒ 3414 (+5) од
- бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од
- артилерійських систем – 2426 (+12) од
- РСЗВ – 488 (+1) од
- засоби ППО ‒ 248 (+1) од
- літаків – 302 (+0) од
- гелікоптерів – 289 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5)
- крилаті ракети ‒ 873 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од
- спеціальна техніка ‒ 232 (+2)
Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, 1 – по складу боєприпасів противника та 1 – по автомобільному мосту. Також, наші захисники збили 4 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції РЕБ ворога.
- Станом на 4 березня 2023 року навколо Бахмута Донецької області точаться бої. Військові РФ намагаються оточити місто.
- У Запоріжжі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару російських військ по одній з багатоповерхівок міста. Станом на ранок 5 березня відомо вже про 13 загиблих, серед яких – одна дитина.