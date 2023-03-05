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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже 1000 російських окупантів

В Україні триває 375-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 153 тисячі окупантів, з яких 930 - за минулу добу.

Неділя, 5 березня 2023, 08:26
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Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 5 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 153120 (+930)
  • танків ‒ 3414 (+5) од
  • бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од
  • артилерійських систем – 2426 (+12) од
  • РСЗВ – 488 (+1) од
  • засоби ППО ‒ 248 (+1) од
  • літаків – 302 (+0) од
  • гелікоптерів – 289 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5)
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од
  • спеціальна техніка ‒ 232 (+2)

Крім того, авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах, 1 – по складу боєприпасів противника та 1 – по автомобільному мосту. Також, наші захисники збили 4 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, а також 2 станції РЕБ ворога.

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