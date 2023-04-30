Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 190510 (+470)
- танків ‒ 3699 (+2) од
- бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од
- артилерійських систем – 2914 (+6) од
- РСЗВ – 544 (+1) од
- засоби ППО ‒ 295 (+1) од
- літаків – 308 (+0) од
- гелікоптерів – 294 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4)
- крилаті ракети ‒ 932 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од
- спеціальна техніка ‒ 357 (+2)
Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу. Також наші воїни збили два ворожих БпЛА типу “Shahed”, один розвідувальний “Орлан-10” та ще один БпЛА невстановленого типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.
- У тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони гарантувати безпеку власних стратегічних об’єктів.