Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 190510 (+470)
  • танків ‒ 3699 (+2) од
  • бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од
  • артилерійських систем – 2914 (+6) од
  • РСЗВ – 544 (+1) од
  • засоби ППО ‒ 295 (+1) од
  • літаків – 308 (+0) од
  • гелікоптерів – 294 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 932 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од
  • спеціальна техніка ‒ 357 (+2)

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу. Також наші воїни збили два ворожих БпЛА типу “Shahed”, один розвідувальний “Орлан-10” та ще один БпЛА невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

  • У тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон. У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони гарантувати безпеку власних стратегічних об’єктів.