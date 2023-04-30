В Україні триває 431-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 190 тисяч окупантів із РФ, з яких - 470 за останню добу.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 190510 (+470)

танків ‒ 3699 (+2) од

бойових броньованих машин ‒ 7189 (+5) од

артилерійських систем – 2914 (+6) од

РСЗВ – 544 (+1) од

засоби ППО ‒ 295 (+1) од

літаків – 308 (+0) од

гелікоптерів – 294 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4)

крилаті ракети ‒ 932 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5842 (+6) од

спеціальна техніка ‒ 357 (+2)

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу. Також наші воїни збили два ворожих БпЛА типу “Shahed”, один розвідувальний “Орлан-10” та ще один БпЛА невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.