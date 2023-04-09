Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
- особового складу – близько 178150 (+470)
- танків ‒ 3636 (+0) од
- бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од
- артилерійських систем – 2740 (+13) од
- РСЗВ – 533 (+0) од
- засоби ППО ‒ 282 (+0) од
- літаків – 307 (+0) од
- гелікоптерів – 292 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од
- спеціальна техніка ‒ 309 (+5)
Також авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили 2 БпЛА типу “Supercam”, 6 БпЛА типу “Орлан-10” та 6 БпЛА типу “Zala”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника.
- Українські та російські джерела обговорювали зниження темпів наступальних операцій Росії вздовж усієї лінії фронту, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загальний наступ РФ наближається до кульмінації.
- За даними аналітиків, динаміка використання бойової артилерії в Україні відображає той факт, що російські війська використовують артилерію для компенсації своїх знижених наступальних можливостей.