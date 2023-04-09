В Україні триває 410-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 178 тисяч російських солдатів, з яких 470 - протягом останньої доби.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 9 квітня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 178150 (+470)

танків ‒ 3636 (+0) од

бойових броньованих машин ‒ 7024 (+4) од

артилерійських систем – 2740 (+13) од

РСЗВ – 533 (+0) од

засоби ППО ‒ 282 (+0) од

літаків – 307 (+0) од

гелікоптерів – 292 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2312 (+14)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5602 (+3) од

спеціальна техніка ‒ 309 (+5)

Також авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також, наші захисники збили 2 БпЛА типу “Supercam”, 6 БпЛА типу “Орлан-10” та 6 БпЛА типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 5 станцій радіоелектронної боротьби противника.