Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 січня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу — близько 110 740 (+490 за добу)
– танків — 3 066 (+2 за добу)
– бойових броньованих машин — 6 1245 (+1 за добу)
– артилерійських систем — 2 062 (+3 за добу)
– РСЗВ — 431
– засоби ППО — 217 (+2 за добу)
– літаків — 285
– гелікоптерів — 272
– БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 844
– крилаті ракети — 723
– кораблі/катери — 16
– автомобільної техніки та автоцистерн — 4 798 (+1 за добу)
– спеціальна техніка — 182
- Російські загарбники продовжують психологічний та фізичний тиск на цивільне населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Зокрема, в місті Енергодар Запорізької області, російські окупаційні війська примусили близько 3000 працівників Запорізької АЕС отримати так звані російські паспорти.