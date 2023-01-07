В Україні триває 318-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували вже понад 110 тисяч російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 січня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу — близько 110 740 (+490 за добу)

– танків — 3 066 (+2 за добу)

– бойових броньованих машин — 6 1245 (+1 за добу)

– артилерійських систем — 2 062 (+3 за добу)

– РСЗВ — 431

– засоби ППО — 217 (+2 за добу)

– літаків — 285

– гелікоптерів — 272

– БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 844

– крилаті ракети — 723

– кораблі/катери — 16

– автомобільної техніки та автоцистерн — 4 798 (+1 за добу)

– спеціальна техніка — 182