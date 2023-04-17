Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 17 квітня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 182660 (+590)
- танків ‒ 3660 (+3) од
- бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4) од
- артилерійських систем – 2804 (+9) од
- РСЗВ – 538 (+0) од
- засоби ППО ‒ 285 (+1) од
- літаків – 308 (+0) од
- гелікоптерів – 293 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8) од
- крилаті ракети ‒ 911 (+0) од
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од
- спеціальна техніка ‒ 328 (+2)
Також авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також збито 4 ворожих БпЛА (2 – типу “Орлан-10”, 1 розвідувальний “Елерон” та 1 дрон-камікадзе “Ланцет”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.
- Триває чотириста сімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 45 атак противника.