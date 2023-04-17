В Україні триває 418-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 182 тисячі російських солдатів, з яких - 590 за останню добу.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 17 квітня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 182660 (+590)

танків ‒ 3660 (+3) од

бойових броньованих машин ‒ 7087 (+4) од

артилерійських систем – 2804 (+9) од

РСЗВ – 538 (+0) од

засоби ППО ‒ 285 (+1) од

літаків – 308 (+0) од

гелікоптерів – 293 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8) од

крилаті ракети ‒ 911 (+0) од

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14) од

спеціальна техніка ‒ 328 (+2)

Також авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Також збито 4 ворожих БпЛА (2 – типу “Орлан-10”, 1 розвідувальний “Елерон” та 1 дрон-камікадзе “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів окупантів.