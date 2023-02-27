Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 27 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 148690 (+560)
- танків ‒ 3385 (+4) од
- бойових броньованих машин ‒ 6621 (+6) од
- артилерійських систем – 2380 (+0) од
- РСЗВ – 475 (+0) од
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од
- літаків – 300 (+1) од
- гелікоптерів – 288 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11)
- крилаті ракети ‒ 873 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0)
Крім того, в районі Бахмутівки Донецької області, в період з 22 по 24 лютого, до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.
Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв’язку.
- В Україні триває 368-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу ЗСУ ліквідували вже понад 148 тисяч російських загарбників, з яких – 660 за минулу добу.