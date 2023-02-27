В Україні триває 369-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу Збройні сили України ліквідували вже понад 148 тисяч російських загарбників, з яких - 560 за минулу добу.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 27 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 148690 (+560)

танків ‒ 3385 (+4) од

бойових броньованих машин ‒ 6621 (+6) од

артилерійських систем – 2380 (+0) од

РСЗВ – 475 (+0) од

засоби ППО ‒ 247 (+0) од

літаків – 300 (+1) од

гелікоптерів – 288 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11)

крилаті ракети ‒ 873 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од

спеціальна техніка ‒ 230 (+0)

Крім того, в районі Бахмутівки Донецької області, в період з 22 по 24 лютого, до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський штурмовик СУ-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв’язку.