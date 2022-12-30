В Україні триває 310-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 105 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 30 грудня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 105 250 (+690 за добу)

танків ‒ 3 026 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 059 (+12 за добу)

артилерійських систем – 2 010 (+6 за добу)

РСЗВ – 423 (+5 за добу)

засоби ППО ‒ 212

літаків – 283

гелікоптерів – 268 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 740 (+23 за добу)

крилаті ракети ‒ 711 (+58 за добу)

кораблі/катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+8 за добу)

спеціальна техніка ‒ 180 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 29 грудня, найбільших втрат війська РФ зазнали одразу на двох напрямках – Лиманському та Бахмутському.