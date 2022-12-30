Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 30 грудня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 105 250 (+690 за добу)
- танків ‒ 3 026 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 059 (+12 за добу)
- артилерійських систем – 2 010 (+6 за добу)
- РСЗВ – 423 (+5 за добу)
- засоби ППО ‒ 212
- літаків – 283
- гелікоптерів – 268 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 740 (+23 за добу)
- крилаті ракети ‒ 711 (+58 за добу)
- кораблі/катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+8 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 180 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 29 грудня, найбільших втрат війська РФ зазнали одразу на двох напрямках – Лиманському та Бахмутському.
- Протягом четверга, 29 грудня, українські захисники відбили 11 атак російських армійців у Луганській та Донецькій областях.