Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 17 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 116 950 (+870 за добу)

– танків ‒ 3 121 (+3 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11 за добу)

– артилерійських систем – 2 104 (+5 за добу)

– РСЗВ – 441 (+3 за добу)

– засоби ППО ‒ 220

– літаків – 286

– гелікоптерів – 276

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872

– крилаті ракети ‒ 749

– кораблі/катери ‒ 17

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 190

  • 16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Мовиться зокрема про танки Challenger 2, десятки гармат AS90 та понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР Bulldog.