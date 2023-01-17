Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 17 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 116 950 (+870 за добу)
– танків ‒ 3 121 (+3 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 215 (+11 за добу)
– артилерійських систем – 2 104 (+5 за добу)
– РСЗВ – 441 (+3 за добу)
– засоби ППО ‒ 220
– літаків – 286
– гелікоптерів – 276
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872
– крилаті ракети ‒ 749
– кораблі/катери ‒ 17
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 877 (+7 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 190
- 16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Мовиться зокрема про танки Challenger 2, десятки гармат AS90 та понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними БТР Bulldog.