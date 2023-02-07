В Україні триває 349-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 133 тисяч загарбників із РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали

таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 133 190 (+1 030 за добу)

танків ‒ 3 245 (+14 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 443 (+28 за добу)

артилерійських систем – 2 232 (+1 за добу)

РСЗВ – 461

засоби ППО ‒ 227

літаків – 294

гелікоптерів – 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958

крилаті ракети ‒ 796

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3 за добу)

спеціальна техніка ‒ 208 (+5 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника.