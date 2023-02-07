Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали

  • таких втрат (дані орієнтовні):
  • особового складу ‒ близько 133 190 (+1 030 за добу)
  • танків ‒ 3 245 (+14 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 443 (+28 за добу)
  • артилерійських систем – 2 232 (+1 за добу)
  • РСЗВ – 461
  • засоби ППО ‒ 227
  • літаків – 294
  • гелікоптерів – 284
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958
  • крилаті ракети ‒ 796
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 208 (+5 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника.