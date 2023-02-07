Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали
- таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 133 190 (+1 030 за добу)
- танків ‒ 3 245 (+14 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 443 (+28 за добу)
- артилерійських систем – 2 232 (+1 за добу)
- РСЗВ – 461
- засоби ППО ‒ 227
- літаків – 294
- гелікоптерів – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107 (+3 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 208 (+5 за добу)
Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що побоюється поширення війни за межі України, додавши, що зараз найвищий ризик ядерної війни за минуле десятиліття.