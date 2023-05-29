В Україні триває 460-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 207 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 29 травня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 207030 (+430),

танків ‒ 3801 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7467 (+11) од,

артилерійських систем – 3435 (+10) од,

РСЗВ – 575 (+1) од,

засоби ППО ‒ 331 (+2) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61),

крилаті ракети ‒ 1056 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 453 (+2).

Також авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор, 6 пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.