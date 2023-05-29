Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 29 травня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 207030 (+430),
- танків ‒ 3801 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7467 (+11) од,
- артилерійських систем – 3435 (+10) од,
- РСЗВ – 575 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 331 (+2) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3054 (+61),
- крилаті ракети ‒ 1056 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6207 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 453 (+2).
Також авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 – по його зенітно-ракетних комплексах.
Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено ворожий БпЛА розвідувального типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітний ракетний комплекс С-300 та зенітний ракетний комплекс Тор, 6 пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та склад боєприпасів противника.
- Триває чотириста п’ятдесята дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. РФ не відмовляється від планів щодо подальшої окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак.
- У ніч з 28 на 29 травня росіяни здійснили “комбіновану” атаку на Київ з різних напрямків. Силами оборони (ППО) було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.