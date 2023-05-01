В Україні триває 432-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 190 тисяч окупантів із РФ, з яких - 450 за останню добу.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько (+450)

танків ‒ 3700 (+1) од

бойових броньованих машин ‒ 7192 (+3) од

артилерійських систем – 2921 (+7) од

РСЗВ – 544 (+0) од

засоби ППО ‒ 295 (+0) од

літаків – 308 (+0) од

гелікоптерів – 294 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1)

крилаті ракети ‒ 932 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3) од

спеціальна техніка ‒ 359 (+2)

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Також, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.