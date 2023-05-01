Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько (+450)
  • танків ‒ 3700 (+1) од
  • бойових броньованих машин ‒ 7192 (+3) од
  • артилерійських систем – 2921 (+7) од
  • РСЗВ – 544 (+0) од
  • засоби ППО ‒ 295 (+0) од
  • літаків – 308 (+0) од
  • гелікоптерів – 294 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 932 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3) од
  • спеціальна техніка ‒ 359 (+2)

Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника. 

Також, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.