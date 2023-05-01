Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 1 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько (+450)
- танків ‒ 3700 (+1) од
- бойових броньованих машин ‒ 7192 (+3) од
- артилерійських систем – 2921 (+7) од
- РСЗВ – 544 (+0) од
- засоби ППО ‒ 295 (+0) од
- літаків – 308 (+0) од
- гелікоптерів – 294 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1)
- крилаті ракети ‒ 932 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3) од
- спеціальна техніка ‒ 359 (+2)
Крім того, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Також, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, 2 райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр російських окупантів.
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