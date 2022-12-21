Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 21 грудня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких витрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 99 740 (+510 за добу)

– танків ‒ 3 002 (+7 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 979 (+5 за добу)

– артилерійських систем – 1 972 (+12 за добу)

– РСЗВ – 412 (+2 за добу)

– засоби ППО ‒ 212

– літаків – 281

– гелікоптерів – 267 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 688 (+8 за добу)

– крилаті ракети ‒ 653

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 608 (+9 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 178 (+1 за добу)