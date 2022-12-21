Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 21 грудня 2022 року – російські окупаційні війська зазнали таких витрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 99 740 (+510 за добу)
– танків ‒ 3 002 (+7 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 979 (+5 за добу)
– артилерійських систем – 1 972 (+12 за добу)
– РСЗВ – 412 (+2 за добу)
– засоби ППО ‒ 212
– літаків – 281
– гелікоптерів – 267 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 688 (+8 за добу)
– крилаті ракети ‒ 653
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 608 (+9 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 178 (+1 за добу)
- За інформацією Генштабу, з 12 грудня російські армійці здійснюють підготовку до примусової евакуації українців з тимчасово окупованого міста Василівка та прилеглих до нього населених пунктів у Запорізькій області.