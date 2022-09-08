Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленим даними, у період з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 51 250 (+640 за добу)
- танків ‒ 2112 (+15 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37 за добу)
- артилерійських систем – 1126 (+32 за добу)
- РСЗВ – 305 (+5 за добу)
- засоби ППО ‒ 159 (+3 за добу)
- літаків – 239 (+2 за добу)
- гелікоптерів – 210 (+2 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 214
- кораблі/катери ‒ 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24 за добу)
спеціальна техніка ‒ 110 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 7 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
- Станом на початок 197-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.