В Україні триває 197-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 51 тисячу окупантів, з яких понад 600 - лише за останню добу.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленим даними, у період з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські окупанти втратили (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 51 250 (+640 за добу)

танків ‒ 2112 (+15 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4557 (+37 за добу)

артилерійських систем – 1126 (+32 за добу)

РСЗВ – 305 (+5 за добу)

засоби ППО ‒ 159 (+3 за добу)

літаків – 239 (+2 за добу)

гелікоптерів – 210 (+2 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 884 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 214

кораблі/катери ‒ 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3344 (+24 за добу)

спеціальна техніка ‒ 110 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 7 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.