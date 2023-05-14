Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 14 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 198880 (+620)
  • танків ‒ 3756 (+5) од
  • бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од
  • артилерійських систем – 3116 (+21) од
  • РСЗВ – 562 (+1) од
  • засоби ППО ‒ 314 (+0) од
  • літаків – 308 (+0) од
  • гелікоптерів – 294 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31)
  • крилаті ракети ‒ 970 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од
  • спеціальна техніка ‒ 404 (+2)

Також авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 4 ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”, знищено 2 розвідувальних дрони типу “Zala”, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та ще 5 – невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції,
2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.