В Україні триває 445-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 198 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 14 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 198880 (+620)

танків ‒ 3756 (+5) од

бойових броньованих машин ‒ 7325 (+18) од

артилерійських систем – 3116 (+21) од

РСЗВ – 562 (+1) од

засоби ППО ‒ 314 (+0) од

літаків – 308 (+0) од

гелікоптерів – 294 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2696 (+31)

крилаті ракети ‒ 970 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 6018 (+7) од

спеціальна техніка ‒ 404 (+2)

Також авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 4 ударів по ворожих зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”, знищено 2 розвідувальних дрони типу “Zala”, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та ще 5 – невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції,

2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.