Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 194430 (+660)
  • танків ‒ 3723 (+6) од
  • бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од
  • артилерійських систем – 3010 (+18) од
  • РСЗВ – 554 (+2) од
  • засоби ППО ‒ 306 (+0) од
  • літаків – 308 (+0) од
  • гелікоптерів – 294 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18)
  • крилаті ракети ‒ 947 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од
  • спеціальна техніка ‒ 380 (+5)

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Протягом минулої доби наші захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.