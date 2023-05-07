В Україні триває 438-та доба повномасштабного російського вторгнення. З 24 лютого українські захисники ліквідували понад 194 тисячі російських окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 194430 (+660)

танків ‒ 3723 (+6) од

бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од

артилерійських систем – 3010 (+18) од

РСЗВ – 554 (+2) од

засоби ППО ‒ 306 (+0) од

літаків – 308 (+0) од

гелікоптерів – 294 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18)

крилаті ракети ‒ 947 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од

спеціальна техніка ‒ 380 (+5)

Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Протягом минулої доби наші захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.