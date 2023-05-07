Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 7 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 194430 (+660)
- танків ‒ 3723 (+6) од
- бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од
- артилерійських систем – 3010 (+18) од
- РСЗВ – 554 (+2) од
- засоби ППО ‒ 306 (+0) од
- літаків – 308 (+0) од
- гелікоптерів – 294 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18)
- крилаті ракети ‒ 947 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од
- спеціальна техніка ‒ 380 (+5)
Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
Протягом минулої доби наші захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.
- За даними українських військових, ворог не полишає зусилля захопити Бахмут Донецької області. Станом на вечір 6 травня за місто йдуть бої.
- Попри активні намагання російського війська окупувати місто Бахмут на Донеччині, українські захисники тримають оборону. Зокрема, артилеристи Збройних сил України ліквідували місця зберігання боєприпасів найманців ПВК “Вагнер” на Бахмутському напрямку.