Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 600 російських бойовиків

В Україні триває 481-ша доба від початку повномасштабного вторгнення РФ. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 220 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

За останніми даними. за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 220450 (+630),

танків ‒ 3989 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6) од,

артилерійських систем – 3865 (+18) од,

РСЗВ – 610 (+0) од,

засоби ППО ‒ 370 (+6) од,

літаків – 314 (+0) од,

гелікоптерів – 305 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),

крилаті ракети ‒ 1211 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 526 (+4).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та 7 розвідувальних БпЛА.