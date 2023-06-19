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Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 600 російських бойовиків

В Україні триває 481-ша доба від початку повномасштабного вторгнення РФ. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 220 тисяч російських окупантів.

Понеділок, 19 червня 2023, 09:51
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Джерело: Генштаб ЗСУ

За останніми даними. за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 220450 (+630),
  • танків ‒ 3989 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6) од,
  • артилерійських систем – 3865 (+18) од,
  • РСЗВ – 610 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 370 (+6) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 305 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42) од,
  • спеціальна техніка ‒ 526 (+4).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили
2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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