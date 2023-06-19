Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 600 російських бойовиків

Джерело: Генштаб ЗСУ
За останніми даними. за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 220450 (+630),
- танків ‒ 3989 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7735 (+6) од,
- артилерійських систем – 3865 (+18) од,
- РСЗВ – 610 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 370 (+6) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 305 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3383 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6613 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 526 (+4).
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та 7 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили
2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів.
- У Запорізькій області росіяни мінують приватні земельні ділянки місцевих жителів, котрі відмовились від отримання російського паспорта. Тоді як ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню.