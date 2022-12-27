В Україні триває 307-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 103 тисячі російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними. за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 20222 року по 27 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 103 220 (+620 за добу)

танків ‒ 3 016

бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7 за добу)

артилерійських систем – 1 998 (+2 за добу)

РСЗВ – 418

засоби ППО ‒ 212

літаків – 283

гелікоптерів – 267

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707

крилаті ракети ‒ 653

кораблі/катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5 за добу)

спеціальна техніка ‒ 179 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 26 грудня. найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Лиманському.