Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними. за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 20222 року по 27 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 103 220 (+620 за добу)
- танків ‒ 3 016
- бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7 за добу)
- артилерійських систем – 1 998 (+2 за добу)
- РСЗВ – 418
- засоби ППО ‒ 212
- літаків – 283
- гелікоптерів – 267
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707
- крилаті ракети ‒ 653
- кораблі/катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 179 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 26 грудня. найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Лиманському.
- 25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників ФСБ РФ.