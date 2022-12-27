Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними. за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 20222 року по 27 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 103 220 (+620 за добу)
  • танків ‒ 3 016
  • бойових броньованих машин ‒ 6 024 (+7 за добу)
  • артилерійських систем – 1 998 (+2 за добу)
  • РСЗВ – 418
  • засоби ППО ‒ 212
  • літаків – 283
  • гелікоптерів – 267
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707
  • крилаті ракети ‒ 653
  • кораблі/катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 652 (+5 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 179 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 26 грудня. найбільших втрат російські окупанти зазнали одразу на двох напрямках – Бахмутському та Лиманському.