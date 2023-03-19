Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 19 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 164910 (+710)
  • танків ‒ 3532 (+21) од
  • бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од
  • артилерійських систем – 2568 (+8) од
  • РСЗВ – 507 (+1) од
  • засоби ППО ‒ 268 (+3) од
  • літаків – 305 (+0) од
  • гелікоптерів – 290 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0)
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од
  • спеціальна техніка ‒ 262 (+3)

Також протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час, було збито БпЛА “Шахед-136”, а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.