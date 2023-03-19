Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 19 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 164910 (+710)
- танків ‒ 3532 (+21) од
- бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од
- артилерійських систем – 2568 (+8) од
- РСЗВ – 507 (+1) од
- засоби ППО ‒ 268 (+3) од
- літаків – 305 (+0) од
- гелікоптерів – 290 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0)
- крилаті ракети ‒ 907 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од
- спеціальна техніка ‒ 262 (+3)
Також протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час, було збито БпЛА “Шахед-136”, а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.
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