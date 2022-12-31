В Україні триває 311-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські військові ліквідували понад 105 тисяч російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 105 960 (+710 за добу)

– танків ‒ 3 029 (+3 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 075 (+16 за добу)

– артилерійських систем – 2 016 (+6 за добу)

– РСЗВ – 423

– засоби ППО ‒ 213 (+1 за добу)

– літаків – 283

– гелікоптерів – 269 (+1 за добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 746 (+6 за добу)

– крилаті ракети ‒ 711

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+24 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 180 (+1 за добу)