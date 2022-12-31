Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 105 960 (+710 за добу)
– танків ‒ 3 029 (+3 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 075 (+16 за добу)
– артилерійських систем – 2 016 (+6 за добу)
– РСЗВ – 423
– засоби ППО ‒ 213 (+1 за добу)
– літаків – 283
– гелікоптерів – 269 (+1 за добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 746 (+6 за добу)
– крилаті ракети ‒ 711
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 683 (+24 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 180 (+1 за добу)
- 29 грудня ЗСУ уразили російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області. Завдяки удару ліквідовано близько 200 загарбників, інформація щодо поранених уточнюється.