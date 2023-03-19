В Україні триває 389-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 164 тисячі російських армійців, з яких 710 - протягом останньої доби.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 19 березня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 164910 (+710)

танків ‒ 3532 (+21) од

бойових броньованих машин ‒ 6853 (+23) од

артилерійських систем – 2568 (+8) од

РСЗВ – 507 (+1) од

засоби ППО ‒ 268 (+3) од

літаків – 305 (+0) од

гелікоптерів – 290 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2159 (+0)

крилаті ракети ‒ 907 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5408 (+4) од

спеціальна техніка ‒ 262 (+3)

Також протягом минулої доби Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час, було збито БпЛА “Шахед-136”, а наші ракетники і артилеристи уразили 7 районів зосередження особового складу та військової техніки противника.