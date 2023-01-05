Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 5 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу — близько 109 720 (+810 за добу)
– танків — 3 041 (+3 за добу)
– бойових броньованих машин — 6 108 (+2 за добу)
– артилерійських систем — 2 051 (+12 за добу)
– РСЗВ — 426 (+2 за добу)
– засоби ППО — 215
– літаків — 284 (+1 за добу)
– гелікоптерів — 271 (+1 з добу)
– БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 844 (+2 за добу)
– крилаті ракети — 723
– кораблі/катери — 16
– автомобільної техніки та автоцистерн — 4 759 (+14 за добу)
– спеціальна техніка — 182 (+1 за добу)