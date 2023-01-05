В Україні триває 316-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 109 тисяч російських загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 5 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу — близько 109 720 (+810 за добу)

– танків — 3 041 (+3 за добу)

– бойових броньованих машин — 6 108 (+2 за добу)

– артилерійських систем — 2 051 (+12 за добу)

– РСЗВ — 426 (+2 за добу)

– засоби ППО — 215

– літаків — 284 (+1 за добу)

– гелікоптерів — 271 (+1 з добу)

– БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 844 (+2 за добу)

– крилаті ракети — 723

– кораблі/катери — 16

– автомобільної техніки та автоцистерн — 4 759 (+14 за добу)

– спеціальна техніка — 182 (+1 за добу)