Про це інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 42340 (+140) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1811 (+6) од;

бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од;

артилерійських систем – 960 (+2) од;

РСЗВ – 261 (+1) од;

засоби ППО – 132 (+0) од;

літаків – 223 (+0) од;

гелікоптерів – 192 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4);

крилаті ракети – 182 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2993 (+15) од;

спеціальна техніка – 86 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Фото: Генштаб ЗСУ | Facebook