Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 42340 (+140) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1811 (+6) од;
бойових броньованих машин ‒ 4070 (+15) од;
артилерійських систем – 960 (+2) од;
РСЗВ – 261 (+1) од;
засоби ППО – 132 (+0) од;
літаків – 223 (+0) од;
гелікоптерів – 192 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 754 (+4);
крилаті ракети – 182 (+0);
кораблі /катери – 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2993 (+15) од;
спеціальна техніка – 86 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
- Розпочалася сто шістдесят шоста доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення розвідки, яку успішно ліквідовує ЗСУ.
- Окупаційна влада, підтримувана російськими силами, може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів щодо російської анексії окупованої території України.
- Росія використовує запаси радянських часів, деякі з них були в активному використанні під час Афганської війни. З часом, на думку експертів з розвідки Великої Британії, якість цих боєкомплектів впаде.