Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали: 

ліквідовано особового складу — близько 33600 (+250) осіб;

танків  ‒ 1468 (+3) од;

бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од;

артилерійських систем – 745 (+6) од;

РСЗВ – 235 (+2) од;

засоби ППО – 98 (+0) од;

літаків – 216 (+0) од;

гелікоптерів – 181 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);

крилаті ракети – 130 (+1);

кораблі /катери – 14 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од;

спеціальна техніка – 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. 