Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:
ліквідовано особового складу — близько 33600 (+250) осіб;
танків ‒ 1468 (+3) од;
бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од;
артилерійських систем – 745 (+6) од;
РСЗВ – 235 (+2) од;
засоби ППО – 98 (+0) од;
літаків – 216 (+0) од;
гелікоптерів – 181 (+1) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4);
крилаті ракети – 130 (+1);
кораблі /катери – 14 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од;
спеціальна техніка – 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
- Нагадаємо, у Новомосковському районі Дніпропетровської області внаслідок влучання російської ракети вибухнув резервуар з паливом.
- У Вишгородському районі Київської області силами протиповітряної оборони було збито ворожий об’єкт – який саме, поки що невідомо.
- 18 червня російські війська досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але в основному зупинилися на інших напрямках просування.