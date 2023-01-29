Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 29 січня 2023 року – російські війська зазнали таких втрат (орієнтовно):

особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3197 (+8) од;

бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од;

артилерійських систем – 2195 (+7) од;

РСЗВ – 453 (+0) од;

засоби ППО ‒ 221 (+0) од;

літаків – 293 (+0) од;

гелікоптерів – 284 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0);

крилаті ракети ‒ 796 (+0);

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од;

спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

“Дані уточнюються”, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що протягом пятниці, 27 січня, воїни ЗСУ відбили дванадцять атак російських загарбників у населених пунктах Луганської та Донецької областей.