Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 29 січня 2023 року – російські війська зазнали таких втрат (орієнтовно):
- особового складу ‒ близько 126160 (+650) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3197 (+8) од;
- бойових броньованих машин ‒ 6366 (+22) од;
- артилерійських систем – 2195 (+7) од;
- РСЗВ – 453 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од;
- літаків – 293 (+0) од;
- гелікоптерів – 284 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0);
- крилаті ракети ‒ 796 (+0);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5037 (+10) од;
- спеціальна техніка ‒ 199 (+0).
“Дані уточнюються”, – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що протягом пятниці, 27 січня, воїни ЗСУ відбили дванадцять атак російських загарбників у населених пунктах Луганської та Донецької областей.
- Протягом 27 січня війська РФ масовано обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області. Поранення отримав один цивільний.
- Протягом 27 січня унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло четверо мирних мешканців. Ще семеро були поранені.