В Україні триває 341-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські військові знищили 2196 артилерійських систем та 6369 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 30 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 126650 (+490);

танків ‒ 3201 (+4) од;

бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од;

артилерійських систем – 2196 (+1) од;

РСЗВ – 453 (+0) од;

засоби ППО ‒ 221 (+0) од;

літаків – 293 (+0) од;

гелікоптерів – 284 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0);

крилаті ракети ‒ 796 (+0);

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од;

спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Зазначимо, що українська авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.