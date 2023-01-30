Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 30 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 126650 (+490);
  • танків ‒ 3201 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од;
  • артилерійських систем – 2196 (+1) од;
  • РСЗВ – 453 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од;
  • літаків – 293 (+0) од;
  • гелікоптерів – 284 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0);
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од;
  • спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Зазначимо, що українська авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.