Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 30 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 126650 (+490);
- танків ‒ 3201 (+4) од;
- бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од;
- артилерійських систем – 2196 (+1) од;
- РСЗВ – 453 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од;
- літаків – 293 (+0) од;
- гелікоптерів – 284 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0);
- крилаті ракети ‒ 796 (+0);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од;
- спеціальна техніка ‒ 199 (+0).
Зазначимо, що українська авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об’єкт противника.
- Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках обороняється на раніше зайнятих рубежах.
- Ввечері 29 січня під час повітряної тривоги російські війська обстріляли Харків та область. Повідомляється про влучання у житловий будинок, щодо постраждалих інформацію уточнюють.