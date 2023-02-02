В Україні триває 344-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 129 тисяч російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 129 030 (+610 за добу)

танків ‒ 3 211 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 382

артилерійських систем – 2 212 (+5 за добу)

РСЗВ – 458

засоби ППО ‒ 222 (+1 за добу)

літаків – 293

гелікоптерів – 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951

крилаті ракети ‒ 796

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 064 (+3 за добу)

спеціальна техніка – 200

Також за даними Генштабу, за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.