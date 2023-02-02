Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 129 030 (+610 за добу)
- танків ‒ 3 211 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 382
- артилерійських систем – 2 212 (+5 за добу)
- РСЗВ – 458
- засоби ППО ‒ 222 (+1 за добу)
- літаків – 293
- гелікоптерів – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 064 (+3 за добу)
- спеціальна техніка – 200
Також за даними Генштабу, за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.
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