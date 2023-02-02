Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 2 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 129 030 (+610 за добу)
  • танків ‒ 3 211 (+2 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 382
  • артилерійських систем – 2 212 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 458
  • засоби ППО ‒ 222 (+1 за добу)
  • літаків – 293
  • гелікоптерів – 284
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 951
  • крилаті ракети ‒ 796
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 064 (+3 за добу)
  • спеціальна техніка – 200

Також за даними Генштабу, за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника та склад пально-мастильних матеріалів.