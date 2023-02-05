Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 5 лютого 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 131290 (+700)
  • танків ‒ 3220 (+2) од
  • бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од
  • артилерійських систем – 2226 (+6) од
  • РСЗВ – 460 (+0) од
  • засоби ППО ‒ 227 (+2) од
  • літаків – 294 (+0) од
  • гелікоптерів – 284 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2)
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од
  • спеціальна техніка ‒ 203 (+0)

Також за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.