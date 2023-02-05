В Україні триває 347-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період українські воїни ліквідували понад 131 тисячу окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 5 лютого 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 131290 (+700)

танків ‒ 3220 (+2) од

бойових броньованих машин ‒ 6405 (+11) од

артилерійських систем – 2226 (+6) од

РСЗВ – 460 (+0) од

засоби ППО ‒ 227 (+2) од

літаків – 294 (+0) од

гелікоптерів – 284 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+2)

крилаті ракети ‒ 796 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5091 (+10) од

спеціальна техніка ‒ 203 (+0)

Також за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.