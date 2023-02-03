В Україні триває 345-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські війська ліквідували вже майже 130 тисяч російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 20222 року по 3 лютого 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 129 870 (+840 за добу)

танків ‒ 3 215 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 388 (+6 за добу)

артилерійських систем – 2 215 (+3 за добу)

РСЗВ – 460 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 222

літаків – 294 (+1 за добу)

гелікоптерів – 284

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 952 (+1 за добу)

крилаті ракети ‒ 796

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 068 (+4 за добу)

спеціальна техніка – 202 (+2 за добу)

Також за інформацією Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу “Мерлін”. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.