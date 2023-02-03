Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 20222 року по 3 лютого 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 129 870 (+840 за добу)
- танків ‒ 3 215 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 388 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 2 215 (+3 за добу)
- РСЗВ – 460 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 222
- літаків – 294 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 284
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 952 (+1 за добу)
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 068 (+4 за добу)
- спеціальна техніка – 202 (+2 за добу)
Також за інформацією Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу “Мерлін”. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.
- За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, протягом лютого та березня відбуватимуться активні бойові дії.