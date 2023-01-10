В Україні триває 321-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 112 тисяч російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 1124 70 (+710 за добу)

– танків ‒ 3 084 (+4 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 6 154 (+7 за добу)

– артилерійських систем – 2 073 (+4 за добу)

– РСЗВ – 434

– засоби ППО ‒ 217

– літаків – 285

– гелікоптерів – 275

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 860 (+4 за добу)

– крилаті ракети ‒ 723

– кораблі/катери ‒ 17 (+1 за добу)

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 183