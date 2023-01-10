Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 1124 70 (+710 за добу)
– танків ‒ 3 084 (+4 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 6 154 (+7 за добу)
– артилерійських систем – 2 073 (+4 за добу)
– РСЗВ – 434
– засоби ППО ‒ 217
– літаків – 285
– гелікоптерів – 275
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 860 (+4 за добу)
– крилаті ракети ‒ 723
– кораблі/катери ‒ 17 (+1 за добу)
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 817 (+8 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 183
- За даними Генштабу війська російських загарбників продовжують зазнавати втрат. Зокрема до лікарні в тимчасово окупованому Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.