Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 132160 (+870)
- танків ‒ 3231 (+11) од
- бойових броньованих машин ‒ 6415 (+10) од
- артилерійських систем – 2231 (+5) од
- РСЗВ – 461 (+1) од
- засоби ППО ‒ 227 (+0) од
- літаків – 294 (+0) од
- гелікоптерів – 284 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0)
- крилаті ракети ‒ 796 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од
- спеціальна техніка ‒ 203 (+0)
Також, за даними Генштабу, українська авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягав на тому, що західні танки будуть розміщені лише на українській території, відкинувши звинувачення з боку Кремля в тому, що рішення спорядити Києву передову зброю є ескалацією війни.