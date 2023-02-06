В Україні триває 348-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу війська РФ втратили вже понад 132 тисячі своїх армійців.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 132160 (+870)

танків ‒ 3231 (+11) од

бойових броньованих машин ‒ 6415 (+10) од

артилерійських систем – 2231 (+5) од

РСЗВ – 461 (+1) од

засоби ППО ‒ 227 (+0) од

літаків – 294 (+0) од

гелікоптерів – 284 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958 (+0)

крилаті ракети ‒ 796 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5104 (+13) од

спеціальна техніка ‒ 203 (+0)

Також, за даними Генштабу, українська авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.